Pubblicità

FirenzePost : Lampedusa: si svuota l’hotspot ma arrivano in barcone altri 348 clandestini - infoitinterno : Lampedusa, si svuota l’hotspot: 600 migranti arrivati a Porto Empedocle - ragusaoggi : Si svuota Lampedusa: 787 migranti in viaggio verso Pozzallo - cotoelgyes : Si svuota l'hot spot di Lampedusa - Trapani Oggi - infoitinterno : Si svuota l'hot spot di Lampedusa -

Ultimate le operazioni la San Marco ripartira' perdove dovra' imbarcare altre 600 persone. Al momento, all'hotspot sono presenti 1.183 ospiti, a fronte dei 350 posti disponibili....e poigli hotspot è ignominioso. In primis perché di mezzo ci sono delle vite. E poi perché non si tratta di un avvenimento occasionale, ma è diventato "sistema". Oggi (come ieri) è...La notte scorsa dopo un’intera giornata di trasferimenti, la nave San Marco della Marina militare, con a bordo 787 migranti, ha levato l’ancora dalla rada di Lampedusa ed è partita per Pozzallo (Ragus ...Sono 145 i migranti rimasti, al momento, all’hotspot di Lampedusa che, venerdì, era arrivato ad ospitare 1.878 persone a fronte di 350 posti disponibili. La notte scorsa dopo un’intera giornata di ...