Koulibaly firma con il Chelsea | scambiati i documenti col Napoli Spalletti chiede quattro giocatori a De Laurentiis

(Di mercoledì 13 luglio 2022)è un nuovo calciatore del. I contratti sono stati. Il difensore senegalese aspetta solo il volo che lo porterà a Londra.dice addio aldopo 8 anni, il difensore senegalese va alin un’operazione da 40 milioni di euro (38 fissi + 2 di bonus). Si tratta di un affare record nella storia della Premier League, campionato che non aveva mai investito così tanto per un giocatore di 31 anni. Secondo quanto riportato dalla redazione di SKY Sport sono stati limati anche gli ultimi dettagli tra ile ildopo l’accelerata di ieri sera. Adesso, l’intesa è totale. “I contratti sono stati: adesso ...

E' fatta per il passaggio dial Chelsea: intesa totale tra i club e scambio dei contratti. Il difensore atteso a Londra stasera, poi le visite e la. Operazione da 38 milioni di euro più 2 di bonus, al giocatore 10 ...Dopo aver svolto le visite ci sarà lasul contratto che lo porterà a guadagnare 10 milioni di sterline a stagione. Il Chelsea, per avere, ha bruciato la concorrenza di Juventus e ...Il Chelsea e il Napoli hanno raggiunto l'accordo per il passaggio del difensore centrale al club londinese, secondo quanto appreso dalla nostra redazione inglese. I Blues hanno accelerato in modo deci ...Koulibaly è un nuovo calciatore del Chelsea. I contratti sono stati scambiati. Il difensore aspetta il volo che lo porterà a Londra.