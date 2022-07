Jacobs scioglie la riserva | sarà ai Mondiali di Eugene

(Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Marcellha sciolto la: il bi-campione olimpico di Tokyoal via nei 100 metri deidi, nella batteria in programma nella notte tra venerdì e sabato (via alle 3:50 italiane, le 18:50 statunitensi). La decisione, fa sapere la Fidal, è giunta dopo un colloquio tra l’azzurro ed il suo allenatore, Paolo Camossi, triangolato poi con la direzione tecnica della Nazionale, anche alla luce dei segnali confortanti arrivati dal lavoro svolto a Beaverton, non lontano da Portland, doveha completato il periodo di adattamento pre-Mondiale. L'articolo proviene da Italia Sera.

