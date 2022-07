Incendio a Zeri | Colle Greta a fuoco | due elicotteri inviati per domare le fiamme

PubblicitĂ

qn_lanazione : Il rogo partito intorno alle una di questa notte interessa un vasto appezzamento di bosco difficilmente raggiungibi… - ProtCivileRT : ??Incendio in località Colle Greta a Zeri, in provincia di Massa Carrara Tutte le info ?? -

Il rogo partito intorno alle una di questa notte interessa un vasto appezzamento di bosco difficilmente raggiungibile dai vigili del ...Intervento in corso perboschivo il località Colle Greta a, in provincia di Massa Carrara. La sala operativa regionale ha disposto l'invio di due elicotteri e 6 squadre di volontariato antincendio e operai ...Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie. Intervento in corso per incendio boschivo il località Colle Greta a Zeri, in provincia di Massa Carrara. La Sala Operativa regionale ha disposto l’ ...Il rogo partito intorno alle una di questa notte interessa un vasto appezzamento di bosco difficilmente raggiungibile dai vigili del fuoco ...