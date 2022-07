Il piano di Intesa Sanpaolo per combattere il cybercrimine con l’intelligenza artificiale

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 13 luglio 2022)può essere il migliore strumento per contrastare il riciclaggio e il crimine finanziario, sviluppando dei modelli tecnologici che individuino in tempo reale attività illecite online: dal riciclaggio al terrorismo, dall’abuso di mercato alle frodi. È questo il messaggio positivo lanciato daSan Paolo durante la presentazione del consorzio AFC Digital Hub. (Anti Financial Crime Digital Hub), creato dall’Innovation Center della Banca in collaborazione con il Politecnico di Torino, l’Università di Torino e CENTAI, il nuovo centro di ricerca del. Il team di scienziati, esperti e accademici di AFC è già all’opera per diventare un punto di riferimento per il contrasto del riciclaggio e del terrorismo. Per perseguire quest’obiettivo, i soci ...