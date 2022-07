Il Collegio 7, fuori Giancarlo Magalli: un amatissimo attore sarà la nuova voce narrante (Di mercoledì 13 luglio 2022) Non sembrano arrestarsi le novità che riguardano la nuova stagione de Il Collegio. La settima edizione del fortunato programma andrà in onda su Rai Due andrà in onda martedì 27 Settembre, in primissima serata. Saranno otto le puntate previste per l’edizione numero sette, dal 27 Settembre appunto fino al 15 di Novembre. Mancano davvero pochi mesi dunque alla prima messa in onda del docu-reality che ha già iniziato le riprese. La location è ormai confermata da tempo ed è quella del Convitto Nazionale Regina Margherita che si trova in provincia di Frosinone, precisamente ad Anagni. L’ambientazione, confermata anche quella, sarà nel 1958. Ma non solo. Una grande novità adesso è stata anticipata da Davide Maggio. Secondo quanto scritto sul portale, la nuova edizione de Il Collegio subirà una grande perdita, ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 13 luglio 2022) Non sembrano arrestarsi le novità che riguardano lastagione de Il. La settima edizione del fortunato programma andrà in onda su Rai Due andrà in onda martedì 27 Settembre, in primissima serata. Saranno otto le puntate previste per l’edizione numero sette, dal 27 Settembre appunto fino al 15 di Novembre. Mancano davvero pochi mesi dunque alla prima messa in onda del docu-reality che ha già iniziato le riprese. La location è ormai confermata da tempo ed è quella del Convitto Nazionale Regina Margherita che si trova in provincia di Frosinone, precisamente ad Anagni. L’ambientazione, confermata anche quella,nel 1958. Ma non solo. Una grande novità adesso è stata anticipata da Davide Maggio. Secondo quanto scritto sul portale, laedizione de Ilsubirà una grande perdita, ...

