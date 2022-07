Il cacciatore di teglie su NOVE | orari e puntate in streaming

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo il successo di Little Big Italy, Francesco Panella torna sucon un nuovo programma dal titolo Ildi. Questa volta il celebre imprenditore romano andrà alla ricerca di cibo casalingo italiano a New York. In ogni puntata vedremo protagoniste tre famiglie italiane emigrate negli Stati Uniti che avranno l’obiettivo di ospitare Panella e convincerlo con piatti tipici della cucina italiana, dimostrando che, pur essendo dall’altra parte del mondo, hanno mantenuta forte il legame con l’Italia. IldiLa prima puntata Ildiandrà in onda sua partire dalle ore 21.25 di mercoledì 13 luglio. Ildi ...

Marida Caterini

Ildi, ore 21:25 su Nove Francesco Panella alla ricerca di cibo casalingo italiano a New York.