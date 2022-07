Governo in bilico, Draghi apre a Conte: “Convergenze con il M5S ma basta ultimatum” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma – “Il Governo con gli ultimatum non lavora, perde il suo senso di esistere”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa. “Se riesce a lavorare continua, se non riesce a lavorare non continua”, avverte. “Quando ho letto la lettera” consegnata da Giuseppe Conte “ho trovato molti punti di convergenza con l’agenda di Governo e quindi i temi affrontati nella riunione con i sindacati sono esattamente in quella direzione, sono punti che era necessario sollevare”, ha quindi aggiunto Draghi. Tornare in Parlamento per una verifica se il M5s non parteciperà al voto in Senato? “Primo: lo chieda al presidente Mattarella. Secondo: ho già detto che per me non c’è un Governo senza 5 Stelle. Terzo: ho già detto che per me non c’è un Governo ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma – “Ilcon glinon lavora, perde il suo senso di esistere”. Così il premier Marioin conferenza stampa. “Se riesce a lavorare continua, se non riesce a lavorare non continua”, avverte. “Quando ho letto la lettera” consegnata da Giuseppe“ho trovato molti punti di convergenza con l’agenda die quindi i temi affrontati nella riunione con i sindacati sono esattamente in quella direzione, sono punti che era necessario sollevare”, ha quindi aggiunto. Tornare in Parlamento per una verifica se il M5s non parteciperà al voto in Senato? “Primo: lo chieda al presidente Mattarella. Secondo: ho già detto che per me non c’è unsenza 5 Stelle. Terzo: ho già detto che per me non c’è un...

