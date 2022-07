Governo, Conte: 'M5s non voterà la fiducia'. Letta e Salvini: 'Se Draghi cade si vota' (Di mercoledì 13 luglio 2022) Draghi bacchetta Salvini Roma, 13 luglio 2022 - Il Movimento 5 Stelle pronto alla rottura del Governo. É quanto trapela al termine dell'Consiglio nazionale M5s concluso poco dopo le 21.30: domani al ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022)bacchettaRoma, 13 luglio 2022 - Il Movimento 5 Stelle pronto alla rottura del. É quanto trapela al termine dell'Consiglio nazionale M5s concluso poco dopo le 21.30: domani al ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Bersani a La7: “Conte? È stato scalzato con una manovra di palazzo e ha sostenuto lealmente un governo che non ha m… - CarloCalenda : #Conte, l’avvocato del popolo, il punto di riferimento dei progressisti, si accinge a far cadere un Governo presied… - Giorgiolaporta : Non esiste 'esco dall'aula ma poi rientro', 'galleggio ma non affondo' etc. Se domani in #Senato il #Governo non ot… - Ladygalga1 : RT @GiuseppePalma78: Se domani mancassero i voti del M5S, non si aprirà nessuna #crisidigoverno La fiducia è accordata a maggioranza relati… - ChrisOnTheRox : RT @monicaguerzoni: Il #governo di un Paese del G7 che cade per un termovalorizzatore in piena emergenza #Covid, #guerra, #inflazione. Vi s… -