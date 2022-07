GABRIEL GARKO COMPIE 50 ANNI: VIP PARTY A ROMA E POI BALLANDO. TUTTI GLI INVITATI (Di mercoledì 13 luglio 2022) GABRIEL GARKO fa le cose in grande per il suo nuovo inizio: una maestosa festa a ROMA, nella nobile cornice di Palazzo Brancaccio, con annessa parata di stelle, da Mara Venier a Sabrina Ferilli, da Gina Lollobrigida a Christian De Sica, e ancora Adua Del Vesco, Giuliana De Sio, Nancy Brilli e come non citare Milly Carlucci che a ottobre lo farà scendere nella pista di BALLANDO con le Stelle, non come ballerino per una notte ma come concorrente. GABRIEL GARKO COMPIE 50 ANNI: LA FESTA Venerdì 15 luglio alle 22.30 si terrà l’esclusivo PARTY per celebrare il 50° compleanno e i 30 ANNI di carriera di GABRIEL GARKO. L’evento privato, organizzato dal suo manager Nando Moscariello, che per ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 13 luglio 2022)fa le cose in grande per il suo nuovo inizio: una maestosa festa a, nella nobile cornice di Palazzo Brancaccio, con annessa parata di stelle, da Mara Venier a Sabrina Ferilli, da Gina Lollobrigida a Christian De Sica, e ancora Adua Del Vesco, Giuliana De Sio, Nancy Brilli e come non citare Milly Carlucci che a ottobre lo farà scendere nella pista dicon le Stelle, non come ballerino per una notte ma come concorrente.50: LA FESTA Venerdì 15 luglio alle 22.30 si terrà l’esclusivoper celebrare il 50° compleanno e i 30di carriera di. L’evento privato, organizzato dal suo manager Nando Moscariello, che per ...

Pubblicità

bubinoblog : GABRIEL GARKO COMPIE 50 ANNI: VIP PARTY A ROMA E POI BALLANDO. TUTTI GLI INVITATI - Mattiabuonocore : Tantissimi gli invitati noti al compleanno di Gabriel Garko (Ferilli, Carlucci, Grimaldi, Gregoraci, Bortuzzo, Drus… - RegalinoV : Gabriel Garko ha spento 50 candeline: alla festa anche la ex Eva Grimaldi con la nuova moglie… - redazionerumors : L'attore ha compiuto mezzo secolo di vita e ha aspettato la mezzanotte per brindare con un gruppo ristretto di amic… - peppesava : RT @Ragusanews: Gabriel Garko compie 50 anni, da seduttore delle serie tv al coming out -