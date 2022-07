F1, GP Francia Le Castellet 2022: programma, date, orari e diretta tv (Di mercoledì 13 luglio 2022) La dodicesima gara del Mondiale di F1 è quella del Gran Premio di Francia 2022 a Le Castellet: ecco di seguito le informazioni sul programma, le date, gli orari e la diretta tv e streaming. La prossima gara si corre su un circuito, il Paul Ricard, decisamente poco amato dagli appassionati per la sua poca spettacolarità e le enormi vie di fuga che rendono questo tracciato decisamente privo di colpi di scena, anche se non mancheranno duelli emozionanti per vincere. Di seguito ecco il riepilogo. Venerdì 22 luglio alle ore 14 sarà la volta delle prove libere 1, alle ore 17 ecco le prove libere 2. Sabato 23 luglio alle ore 13 le prove libere 3 anticipano le qualifiche attesissime delle ore 16, che delineeranno la griglia di partenza della gara prevista domenica 24 luglio ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 luglio 2022) La dodicesima gara del Mondiale di F1 è quella del Gran Premio dia Le: ecco di seguito le informazioni sul, le, glie latv e streaming. La prossima gara si corre su un circuito, il Paul Ricard, decisamente poco amato dagli appassionati per la sua poca spettacolarità e le enormi vie di fuga che rendono questo tracciato decisamente privo di colpi di scena, anche se non mancheranno duelli emozionanti per vincere. Di seguito ecco il riepilogo. Venerdì 22 luglio alle ore 14 sarà la volta delle prove libere 1, alle ore 17 ecco le prove libere 2. Sabato 23 luglio alle ore 13 le prove libere 3 anticipano le qualifiche attesissime delle ore 16, che delineeranno la griglia di partenza della gara prevista domenica 24 luglio ...

Pubblicità

sportface2016 : E tra due settimane tutti in #Francia! Il programma e gli orari del prossimo GP #F1 - jessica_zorzina : RT @MartinaC1203: Qui per ribadire che è assurdo che il gp di Francia sia a Le Castellet (??) e non a VAL D’ARGENTON TEATRO DI UNO DEGLI SCO… - c2amaranello : RT @MartinaC1203: Qui per ribadire che è assurdo che il gp di Francia sia a Le Castellet (??) e non a VAL D’ARGENTON TEATRO DI UNO DEGLI SCO… - MartinaC1203 : Qui per ribadire che è assurdo che il gp di Francia sia a Le Castellet (??) e non a VAL D’ARGENTON TEATRO DI UNO DEG… -