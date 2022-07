Pubblicità

FrancoVox1 : @erretti42 Se il problema fosse che Conte è diventato barricadero ci può stare, cara Azzolina, parliamone e che vin… -

ilGiornale.it

Alla ricerca di un equilibrio e di una via d'uscita da un terrenomolto scivoloso, anche ... Tant'è un M5S cosìcon il governo nuoce non solo all'alleanza di unità nazionale che ......ed euroatlantica del ministro degli Esteri cancella il passato '' in nome della responsabilità draghiana. Leggi anche Intervista a Sabino Cassese: 'Così Luigi Di Maio èuno ... "È diventato un barricadero fermo a dieci anni fa" L'ex grillino passa con Di Maio: "Conte insegue i sondaggi. Se strappa, sostituire i suoi ministri" Insieme per il Futuro di Luigi Di Maio è «un progetto politico serio e uno spazio liberale in cui po ...Del bonario premier che annunciava i lockdown non resta piu niente. Ora veste i panni del barricadero socio di una maggioranza di governo che passa il tempo a tenere l’esecutivo sul filo del rasoio ...