Da Draghi solo fuffa anche sul Salario minimo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Mario Draghi non si arrende e recupera un’idea che aveva già, senza troppo successo, lanciato a suo tempo. Precisamente nel settembre dello scorso anno davanti agli industriali guidati da Carlo Bonomi. Ovvero quella di un grande patto sociale, che non a caso raccoglie il plauso del leader di Confindustria. Oggi vedrà le imprese, ieri è stato il turno dei sindacati. Dopo aver incontrato Cgil, Cisl e Uil tira le somme in una conferenza stampa in compagnia dei ministri Giancarlo Giorgetti e Andrea Orlando. Prova ad aprire ai 5Stelle sul Salario minimo e riconoscendo che c’è una convergenza tra la lettera che gli ha consegnato il leader dei pentastellati, Giuseppe Conte, e l’agenda di Governo. Annuncia un nuovo decreto “corposo” entro fine mese per far fronte alle “urgenze” sociali ed economiche del Paese. Ma avverte: il Governo esiste per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 13 luglio 2022) Marionon si arrende e recupera un’idea che aveva già, senza troppo successo, lanciato a suo tempo. Precisamente nel settembre dello scorso anno davanti agli industriali guidati da Carlo Bonomi. Ovvero quella di un grande patto sociale, che non a caso raccoglie il plauso del leader di Confindustria. Oggi vedrà le imprese, ieri è stato il turno dei sindacati. Dopo aver incontrato Cgil, Cisl e Uil tira le somme in una conferenza stampa in compagnia dei ministri Giancarlo Giorgetti e Andrea Orlando. Prova ad aprire ai 5Stelle sule riconoscendo che c’è una convergenza tra la lettera che gli ha consegnato il leader dei pentastellati, Giuseppe Conte, e l’agenda di Governo. Annuncia un nuovo decreto “corposo” entro fine mese per far fronte alle “urgenze” sociali ed economiche del Paese. Ma avverte: il Governo esiste per ...

Pubblicità

gabrieligm : La #crisidigoverno voluta da Conte è una poveracciata, di quelli che alzano la voce perché non valendo nulla è il s… - marcotravaglio : Non ci sono parole, ma solo parolacce, per commentare i ricatti tentati da Draghi e dalle sue cheerleader per tratt… - Giorgiolaporta : Non ho mai visto il primo partito di un Paese avere isteria per una #crisidigoverno e terrore per le #elezioni. Ah… - Lina6160655226 : #omnibusla7 @flaviafratello @ale_moretti Peggio di Draghi c'è solo chi lo difende. - alexbottoni : RT @tdrclaudio: Conte e Salvini due scappati di casa senza sapere un cazzo dì economia hanno solo slogan per vivere da mantenuti della poli… -