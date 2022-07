Conte verso lo strappo | cresce l' ipotesi elezioni Se il M5S non vota la fiducia in 10 vanno con Di Maio

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Pessimismo. Fonti Pd e Insieme per il Futuro spiegano ad Affaritaliani.it che in queste ore, salvo miracoli dell'ultimo momento, prevale la convinzione che nel Movimento 5 Stelle passi la linea dei falchi con l'uscita dall'aula al Senato sullaal governo sul Dl Aiuti. Una scelta che... Segui su affaritaliani.it

... ma non far venir meno - per ora - il sostegno al governo, nell'attesa che dal premier Mario Draghi arrivino le risposte attese dae i 5 Stelle alla lettera con i punti ritenuti centrali per il ...Nella lettera consegnata dal presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe, "ho trovato molti punti di convergenza con l'agenda di governo", ha continuato Draghi, sottolineando che "ho già detto ...In tv il fondatore di Articolo Uno lancia l'assist a Conte e difende i 5S: "Hanno percepito ostilità o disprezzo ovunque si voltassero". Qualcosa si muove a sinistra ...Ore di discussione e non è ancora finita. Continua a leggere su Open. Leggi anche: Secondo alcune interpretazioni, e secondo i desiderata di una parte degli eletti pentastellati, l’uscita dall’aula se ...