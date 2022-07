Conte conferma l'Aventino. "Non votiamo la fiducia, usciamo dall'Aula" (Di mercoledì 13 luglio 2022) Questa la linea comunicata all'assemblea congiunta dei gruppi dal presidente M5s. "Pronti a sostenere il governo, ma no a cambiale in bianco" Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 luglio 2022) Questa la linea comunicata all'assemblea congiunta dei gruppi dal presidente M5s. "Pronti a sostenere il governo, ma no a cambiale in bianco"

Pubblicità

RaiNews : Il M5S conferma l'Aventino per il voto di domani al Senato sul dl Aiuti. 'Non votiamo, usciamo dall'Aula', questa l… - HuffPostItalia : Conte conferma l'Aventino. 'Non votiamo, domani usciamo dall'Aula' - maurizio_bufi : Governo #Draghi verso la crisi: il M5S non vota la fiducia, domani. E la Lega chiede le elezioni subito. La conferm… - Kalmha : RT @HuffPostItalia: Conte conferma l'Aventino. 'Non votiamo, domani usciamo dall'Aula' - paoloigna1 : Doppio salto acrobatico niente fiducia domani ma disponibile a dare contributo costruttivo al governo #Draghi.… -