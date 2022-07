Chissà se ne nascerà un altro così | il lutto che commuove Francesca Fialdini

(Di mercoledì 13 luglio 2022) “Faceva la differenza nel giornalismo”: con queste paroleFiladini ha parlato della morte di Amedeo Ricucci. Un addio commosso che il volto di Rai 1 ha voluto consegnare sui social. Ricucci è stato un giornalista fortissimo, che ha rischiato la vita ben due volte durante. Indimenticabile le sue inchieste nel 2002. Tra l'è stato testimone della morte a Ramallah del fotoreporter Raffaele Ciriello e il 3 aprile 2013 fu sequestrato in Siria. Laricordandolo ha affermato: “Era una di quelle persone che faceva la differenza nel giornalismo italiano.se in futuro nasceranno reporter”. Poi sulla morte di Ricucci continua: “La sua passione senza limiti conosceva la fatica dei passi camminati nelle scarpe degli altri. Sapeva raccontare le guerre, le loro conseguenze, ...

Pubblicità

Da__NaNn : Sono Emozionata chissà se dopo lo spot nascerà un nuovo giorno a Beautifulandia ?? #twittamibeautiful - Nonzi83 : Le nebulose planetarie sono meragliose <3 tutto quel materiale andrà a finire a comporre altri pianeti magari qu… - an12frnc : @imalexwyse @MetaErmal Meraviglioso duetto chissà se nascerà un brano in coppia -

Vanilla Magazine

..., potrebbero trovare applicazione su modelli di serie in futuro. A proposito di progetti, la ... VEDI ANCHE Il nuovo crossover GT Alpinea Dieppe, in Francia Alpine A110: la sportiva al ...che per quell'occasione non si possa dare il via libera ai lavori. Nel Real Albergo dovrebbe inoltre essere trasferita la Biblioteca nazionale: 'Il trasferimento della Biblioteca nazionale da ... Sante Pollastri e Costante Girardengo: la Vera Storia de “Il Bandito e il Campione”