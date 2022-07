Che cos’è il metaverso? (Di mercoledì 13 luglio 2022) In questo articolo scoprirete cos’è il metaverso, quando è stato per così dire “inventato”, qual è il suo legame con le criptovalute e come può rappresentare un’opportunità di investimento (ma anche un rischio) per le persone e per le aziende. Il metaverso è un termine coniato da Neal Stephenson nel suo romanzo di fantascienza Snow Crash. Si riferisce a un mondo di realtà virtuale che gli utenti possono esplorare e con cui possono interagire. Nel romanzo, il metaverso è un mondo in 3D in cui le persone possono incontrarsi e comunicare tra loro, acquistare e vendere beni e persino condurre affari. Il metaverso è anche la casa di molti personaggi del gioco, che lo usano come base operativa. Il metaverso è stato descritto come “uno spazio virtuale condiviso che esiste su Internet e che ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 luglio 2022) In questo articolo scoprireteil, quando è stato per così dire “inventato”, qual è il suo legame con le criptovalute e come può rappresentare un’opportunità di investimento (ma anche un rischio) per le persone e per le aziende. Ilè un termine coniato da Neal Stephenson nel suo romanzo di fantascienza Snow Crash. Si riferisce a un mondo di realtà virtuale che gli utenti possono esplorare e con cui possono interagire. Nel romanzo, ilè un mondo in 3D in cui le persone possono incontrarsi e comunicare tra loro, acquistare e vendere beni e persino condurre affari. Ilè anche la casa di molti personaggi del gioco, che lo usano come base operativa. Ilè stato descritto come “uno spazio virtuale condiviso che esiste su Internet e che ...

Pubblicità

pdnetwork : Cos'altro deve succedere per capire che non c'è più tempo? Il #cambiamentoclimatico già colpisce il nostro Paese.… - _Nico_Piro_ : Oggi #Sassari #Sardegna #7luglio se volete vedere cos'è davvero una guerra vi porto in mezzo a civili mutilati e a… - reportrai3 : Che cos'è 'il traffico di influenze illecite' e perché riguarda il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo? N… - mary11753 : @val_ciarambino @AleAuz86 E cos'è di grazia che ha fatto in questi 12 anni?Le manicure e poi la voltagabbana?No, io… - brambatialex : #Salvini Ma gli idioti che seguono questo Ciarlatano verde di professione saltimbanco cos'è che non hanno capito an… -