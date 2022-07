Calciomercato Roma, un nome in uscita verso l’Atalanta: i dettagli (Di mercoledì 13 luglio 2022) Secondo quanto riportato da Il Tempo, si è discusso ampiamente sul futuro di calciatore giallorosso nell’incontro tra la dirigenza della Roma e quella dell’Atalanta. il giocatore in questione è Jordan Veretout. Il futuro del centrocampista francese sembra essere lontano dalla capitale anche se è stato proprio lui stesso a mostrare una grande volontà di restare. Roma Atalanta Veretout Veretout viene da stagioni molto positive e non dimentichiamo che Il 28 febbraio 2021 ha segnato il suo decimo gol in Serie A della stagione 2020-21 , in una partita contro il Milan, diventando così il primo centrocampista francese a raggiungere questo traguardo dai tempi di Michel Platini alla Juventus nel 1985-86. Il centrocampista giallorosso è reduce da un’ottima annata condita da 36 gettoni. La Roma non vorrebbe ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 13 luglio 2022) Secondo quanto riportato da Il Tempo, si è discusso ampiamente sul futuro di calciatore giallorosso nell’incontro tra la dirigenza dellae quella del. il giocatore in questione è Jordan Veretout. Il futuro del centrocampista francese sembra essere lontano dalla capitale anche se è stato proprio lui stesso a mostrare una grande volontà di restare.Atalanta Veretout Veretout viene da stagioni molto positive e non dimentichiamo che Il 28 febbraio 2021 ha segnato il suo decimo gol in Serie A della stagione 2020-21 , in una partita contro il Milan, diventando così il primo centrocampista francese a raggiungere questo traguardo dai tempi di Michel Platini alla Juventus nel 1985-86. Il centrocampista giallorosso è reduce da un’ottima annata condita da 36 gettoni. Lanon vorrebbe ...

Pubblicità

DiMarzio : Calciomercato | Intreccio @juventusfc-@OfficialASRoma: apertura per la cessione di #Zaniolo, i giallorossi contatte… - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, il @CPFC è interessato a #Felix - DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, breve incontro con l'agente di #Frattesi nel pomeriggio - infoitsport : Roma-Sunderland LIVE, le formazioni ufficiali: Mourinho manda in panchina Zaniolo | Primapagina |… - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: #Juventus, sì della #Roma per #Zaniolo: ecco quando si chiude! #Calciomercato LA DATA? -