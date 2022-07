Calcio: Roma batte Sunderland in amichevole, in gol Felix e Zaniolo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Mourinho lancia dal 1' i nuovi acquisti Svilar e Matic. ALBUFEIRA (PORTOGALLO) - Felix Afena - Gyan e Zaniolo decidono la prima amichevole internazionale della Roma. Dopo l'arrivo in Portogallo nel ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 13 luglio 2022) Mourinho lancia dal 1' i nuovi acquisti Svilar e Matic. ALBUFEIRA (PORTOGALLO) -Afena - Gyan edecidono la primainternazionale della. Dopo l'arrivo in Portogallo nel ...

