Asse mediano | traffico in tilt | incidente con 4 auto Due i feriti

(Di mercoledì 13 luglio 2022)sull’in. In questo momento si registra il blocco del transito, in entrambe le direzioni, sul tratto dell’(SS162NC), al km 20,100, nel territorio comunale di Fratamaggiore.sull’in: dueIl sinistro è avvenuto a pochi passi dai Comuni di Sant’Arpino ed Orta di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Due persone sono rimaste ferite a causa di un incidente fra 4 auto lungo un tratto dell'(SS162NC) nel territorio di Fratamaggiore in provincia di Napoli. La strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni e sul posto è intervenuto personale di Anas, delle ...Napoli . Un uomo di 59 anni è stato ferito a una gamba da colpi di arma da fuoco esplosi durante una rapina a un distributore di carburanti sull', strada statale che collega i comuni a nord di Napoli. Due rapinatori, uno dei quali armato di pistola, ha tentato una rapina ai danni del titolare del distributore di carburanti, al km ...A causa di un incidente, che ha coinvolto quattro veicoli, provocando il ferimento di due persone, è provvisoriamente interdetto al transito – in entrambe le direzioni – un tratto dell’Asse Mediano (S ...A causa di un incidente, che ha coinvolto quattro veicoli, provocando il ferimento di due persone, è provvisoriamente interdetto al transito - in entrambe le direzioni - un tratto ...