Askildsen Lecce | trattativa vicina alla chiusura | ecco cosa manca

Pubblicità

DiMarzio : . @OfficialUSLecce, vicino l'arrivo di Kristoffer #Askildsen dalla @sampdoria - DiMarzio : #Calciomercato | #Lecce, #Askildsen vicino dalla #Sampdoria - SampNews24 : #Falcone e #Askildsen al #Lecce: cifre e dettagli dell’affare con la #Sampdoria - Ravaglismo : Lecce, per #Falcone e #Askildsen si tratta di due operazioni in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.… - DiMarzio : #Calciomercato | #Lecce, le cifre degli affari #Falcone e #Askildsen con la #Sampdoria -

Il centrocampista della Sampdoria Kristofferè pronto a lasciare il club blucerchiato per unirsi alKristoffer, centrocampista della Sampdoria, si appresta a lasciare il blucerchiato. La sua prossima destinazione sarà il, secondo quanto riferito da Sky Sport. L'affare per ...); Candreva (17 s.t. Damsgaard), Thorsby (17 s.t. Trimboli), Rincón (39 s.t. Yepes), ... Quarto ufficiale : Pezzuto di. VAR : Irrati di Pistoia. AVAR : Meraviglia di Pistoia. Note : ...Il Lecce ha scelto il portiere: dovrebbe essere Wladimiro Falcone, attualmente in forza alla Sampdoria, ma dato per vicino anche ad altri club di Serie A. L'estremo ...La Sampdoria cerca di fare cassa sulle cessioni dei giocatori ritenuti non indispensabili da Lanna, Osti, Faggiano e Giampaolo. Uno degli elementi indiziati di partenza è Kristoffer Askildsen, che ha ...