Una Vita Anticipazioni 13 luglio 2022: Valeria resta fedele a Rodrigo! (Di martedì 12 luglio 2022) Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 13 luglio 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che Valeria ammette a David di ricambiare il suo amore ma di non potere portare avanti la loro storia per rispetto a suo marito. David va da Aurelio in cerca di risposte su Rodrigo! Leggi su comingsoon (Di martedì 12 luglio 2022) Scopriamo insieme ledella Puntata di Unain onda il 13su Canale 5. Le trame rivelano cheammette a David di ricambiare il suo amore ma di non potere portare avanti la loro storia per rispetto a suo marito. David va da Aurelio in cerca di risposte su

Pubblicità

matteosalvinimi : Donazione di plasma fatta. Ringrazio il mio papà che a diciotto anni mi portò per la prima volta all’AVIS, spero ch… - borghi_claudio : @TaniaeCocker @Simona_Manzini @Flar_Icil @flaviafratello @RobertoBurioni Si, mi sembra che stia esagerando pure lei… - RaiTre : Il cambiamento climatico investe ogni aspetto della vita sulla Terra, e la mancata azione sul clima significa solo… - borginov : RT @matteosalvinimi: Donazione di plasma fatta. Ringrazio il mio papà che a diciotto anni mi portò per la prima volta all’AVIS, spero che t… - morgabella : #bodyshaming un'altra parola per definire un imbecille maleducato e particolarmente odioso. Non si cambia una soci… -