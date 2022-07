Udinese | definito l’arrivo di Bijol | i dettagli

(Di martedì 12 luglio 2022) L’definiscedel giovane difensoredal CSKA Mosca: accordo trovato e ragazzo che ha già sostenuto le visite mediche L’definiscedel giovane difensoredal CSKA Mosca: accordo trovato e ragazzo che ha già sostenuto le visite mediche. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il giocatore arrivare per 4 milioni più 500 mila euro di bonus. Al ragazzo un ingaggio da 800 mila euro per i prossimi cinque anni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

NapoliFCNews : Udinese, l'ex ds: 'Barak non ha ancora un ruolo definito, ma nel Napoli c'è una garanzia' #Napoli #SSCNapoli…

Udinese, definito il piano delle amichevoli precampionato L'Udinese definisce l'arrivo del giovane difensore Bijol dal CSKA Mosca: accordo trovato e ragazzo che ha già sostenuto le visite mediche L'Udinese definisce l'arrivo del giovane difensore Bijol dal C ...Il giovane portiere bianconero è alla ricerca di una nuova squadra in cui possa giocare con regolarità e fare esperienza: ecco cosa sappiamo ...