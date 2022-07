Traffico Roma del 12-07-2022 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdedei ritrovati in studio Tiziana remondi sul Raccordo Anulare code per incidente in carreggiata esterna tra la Pontina è Lanina per un altro incidente code anche in carreggiata interna tra Salaria è più avanti pertra Centrale del Latte Prenestina cose poi sul tratto Urbano della A24-teramo uscita dalla città da via Togliatti al Raccordo Anulare lavori su via Trionfale all’altezza dell’ospedale San Filippo Neri inevitabili ripercussioni per ilnelle tue direzioni rallentamenti e code invece per incidente su via Ostiense nei pressi di via delle Canarie in direzione del centro città su via dei Fori carico tratto della tangenziale code pertra Corso di Francia via Ferrari a verso San Giovanni e ...