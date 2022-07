Totti e Ilary si sono lasciati | embè?

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 12 luglio 2022) Oddio è successo davvero.. Oddio Dagospia aveva ragione. Oddio i Tòttari (o i Blotti, o i Frillari, come vi pare)scoppiati. Son schopàa, come cantava Jannacci. Oddio che cosa tremenda, che affare di stato, adesso emettono pure il comunicato. Oddio: anche qui, come sovente di questi tempi gassosi, siamo alla non notizia perché per l’appunto Dagospia l’aveva anticipato qualcosa come 5 mesi fa. Ma, ed è questo il fatto notevole, tutti, pur sapendo, si erano cuciti la bocca, perché oggi il potere vero lo fanno un ex calciatore e una presentatrice di reality e il potere vero controlla l’informazione. Tutti zitti, tutti fermi, che nessuno muova un muscolo del viso! (Gian Burrasca). Chi aveva ragione aveva ragione, chi non ce l’aveva infieriva con false interviste, false smentite, false riprese, vere cazzate. E che sarà ...