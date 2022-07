Pubblicità

Agenzia ANSA

La Corte di Giustizia dell'Unione europea si e' riunita in Lussemburgo l'11 luglio per la prima giornata dell'udienza sullache vede contrapposti da un lato i promotori della nuova competizione europea, Juventus, Real Madrid e Barcellona e dall'altra la Uefa. L'udienza proseguira' anche martedi' 12 luglio. 12 ......alla scuola ben 150 tocchi per i ragazzi diplomati e ha regalato loro 200 biglietti dialla prima partita casalinga della stagione 2022/2023 della squadra di pallavolo maschile di... Superlega, l'ingresso in aula dei giudici della Corte Ue - Calcio La Corte di Giustizia dell'Unione europea si e' riunita in Lussemburgo l'11 luglio per la prima giornata dell'udienza sulla Superlega che vede contrapposti da un lato i promotori della nuova ...Superlega Juve: via al procedimento presso la Corte di Giustizia. Cosa può succedere nell’ambito della creazione della nuova competizione. Secondo quanto riferito da Tuttosport, inizia oggi il procedi ...