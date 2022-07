Star Wars: Luke spiega a Leia che “Vader” era buono in un nuovo libro (Di martedì 12 luglio 2022) Star Wars. Durante il giorno di San Valentino, Lucasfilm aveva annunciato un nuovo romanzo “romantico” e di un certo peso canonico: The Princess and the Scoundrel. Il 16 agosto 2022 Del Rey pubblicherà un libro che racconterà il matrimonio di Han Solo e Leia Organa, scritto dall’autrice Beth Revis (Rebel Rising). Il sito ufficiale, che Leggi su starwarsnews (Di martedì 12 luglio 2022). Durante il giorno di San Valentino, Lucasfilm aveva annunciato unromanzo “romantico” e di un certo peso canonico: The Princess and the Scoundrel. Il 16 agosto 2022 Del Rey pubblicherà unche racconterà il matrimonio di Han Solo eOrgana, scritto dall’autrice Beth Revis (Rebel Rising). Il sito ufficiale, che

Pubblicità

starwarsnewsit : Star Wars: Luke spiega a Leia che 'Vader' era buono in un nuovo libro - - dario_stasio : @ProfCampagna La.barcca Draghi la ha già venduta per togliercelo dai coglioni sopporterei anche le cavallette,l'non… - melvaazquez : star wars te amo x ti vivo - SilvioTruzzi : Non ho ancora capito come si usa Twitter, beccati sto mio disegno di Star Wars! #starwars #illustrationart #arte… - svarioken : ?? Amazon, LEGO Prime. ?? Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker, 35,99€ / 38,99€. ?? Lego Star Wars: La Saga degli… -