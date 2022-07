“Sono un po’ frustrato”: Roma, Mourinho deluso e segnali al club (Di martedì 12 luglio 2022) La Roma, dopo aver preso Matic e Celik, sta cercando di regalare nuovi rinforzi a Mourinho ma il tecnico portoghese non è soddisfatto. Clima teso, a sorpresa, in casa Roma. Fin qui nella capitale Sono arrivati soltanto Nemanja Matic (svincolatosi dal Manchester United) e Zeki Celik (preso dal Lille per 7 milioni). Due colpi ritenuti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 12 luglio 2022) La, dopo aver preso Matic e Celik, sta cercando di regalare nuovi rinforzi ama il tecnico portoghese non è soddisfatto. Clima teso, a sorpresa, in casa. Fin qui nella capitalearrivati soltanto Nemanja Matic (svincolatosi dal Manchester United) e Zeki Celik (preso dal Lille per 7 milioni). Due colpi ritenuti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

CB_Ignoranza : In casa della Red Bull, davanti a migliaia di tifosi orange di Verstappen, Charles Leclerc vince il gran premio d’A… - NicolaPorro : ?? Taglio del #gas, sono guai. E c'è una cosa che pochi raccontano: davvero #Putin non sa a chi vendere il gas? Legg… - borghi_claudio : Vedo troppa gente che di fronte a una disgrazia terribile invece di tacere e pregare non vede l'ora di partire con… - odietamomalik : @XoxoLad sono molto in ansia, anche perché la mia capa mi ha lasciata in balia di me stessa quindi in sostanza non… - gabbo0216 : RT @elevisconti: Comunque dobbiamo ammetterlo: dopo che sono stati resi pubblici i messaggi in cui chiedeva a Grillo di fare fuori Conte, f… -

Stoccaggi pieni per l'inverno, ma resta il problema dell'opposizione ai rigassificatori Non a caso, oltre al blocco annunciato del Nord Stream 1, ad aggravare la crisi energetica sono ... "Questo inverno sarà quello un po' più delicato", ha spiegato il ministro della Transizione ecologica ... La raccomandazione di Locatelli: 'L''estate non rallenti le vaccinazioni' ...anche conto che siamo in un periodo estivo e quindi con gli organici fisiologicamente un po' ... ' I vaccini che abbiamo oggi a disposizione sono largamente efficaci rispetto alla protezione della ... Goal.com Non a caso, oltre al blocco annunciato del Nord Stream 1, ad aggravare la crisi energetica... "Questo inverno sarà quello un' più delicato", ha spiegato il ministro della Transizione ecologica ......anche conto che siamo in un periodo estivo e quindi con gli organici fisiologicamente un' ... ' I vaccini che abbiamo oggi a disposizionelargamente efficaci rispetto alla protezione della ... Mourinho chiede rinforzi: "Sono un po' frustrato dal mercato"