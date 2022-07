Siccità a Genova, negli invasi 7 milioni di metri cubi d’acqua in meno rispetto al 2021. Ma al momento non sono previste restrizioni (Di martedì 12 luglio 2022) L'assessore Campora: "stiamo cercando di farci autorizzare l'utilizzo dell'acqua depurata per uso agricolo e, comunque, per finalità diverse rispetto all'uso domestico: è in corso un tavolo tecnico con la Regione" Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 12 luglio 2022) L'assessore Campora: "stiamo cercando di farci autorizzare l'utilizzo dell'acqua depurata per uso agricolo e, comunque, per finalità diverseall'uso domestico: è in corso un tavolo tecnico con la Regione"

erminio_erminia : RT @AnitaCecolin: A Dubai la temperatura media è di 40° 20° in inverno. Eppure non hanno problemi di siccità. Sapete quanti giorni piove t… - ConsRegLiguria : #ConsiglioRegionaleLiguria Il Consiglio di oggi. Interrogazioni: Legge Salvamare, Staglieno, siccità, ponte Villagr… - sandromerg : RT @AnitaCecolin: A Dubai la temperatura media è di 40° 20° in inverno. Eppure non hanno problemi di siccità. Sapete quanti giorni piove t… - OGGIRIO : RT @AnitaCecolin: A Dubai la temperatura media è di 40° 20° in inverno. Eppure non hanno problemi di siccità. Sapete quanti giorni piove t… - Vic2Alex : RT @Lulu_larossa: E pensare che l’azienda che ha costruito l’impianto per desalinizzare l’acqua negli Emirati Arabi e italiana, precisament… -