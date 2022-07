Serie A: tutti gli affari UFFICIALI (Di martedì 12 luglio 2022) Pronti, partenza, via! Venerdì 1° luglio si è ufficialmente aperta la campagna trasferimenti estiva 2022, che si chiuderà... Leggi su calciomercato (Di martedì 12 luglio 2022) Pronti, partenza, via! Venerdì 1° luglio si è ufficialmente aperta la campagna trasferimenti estiva 2022, che si chiuderà...

Pubblicità

TMit_news : Il confronto tra la nostra Serie A e la Premier League resta impietoso, coi club del Regno Unito che incassano ??????… - LattuadaGiacomo : @rico_fede0 I tipi di acquisto che chiudiamo senza problemi, ad oggi, son solo Bayeye (mi auguro valido, ma pur sem… - ManuelF74595905 : @Gianluc70081496 @SkySport Eh si me so fatto 11 anni a gioca con la Cavese, una volta addirittura me so dovuto gioc… - IGNitalia : Diamo uno sguardo alla storia del MCU per elencare tutti i personaggi che... sono passati a miglior vita tra film e… - nbagotlee : La Serie A non è pronta all'impatto che questo meteorite testosteronico sta per avere sul campionato. Il 13 Agosto… -