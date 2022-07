Ricercato in fuga a nuoto raggiunto e arrestato a Monte di Procida (Di martedì 12 luglio 2022) AGI - Due bracciate e un pò di riposo. Altre due e ancora riposo. "Non seguitemi che mi faccio annegare". E' un tentativo di fuga disperato quanto bizzarro quello messo in atto da Lucio Esposito, 38 anni, pregiudicato, evaso dagli arresti domiciliari il 2 giugno dal comune di Vico Equense. I carabinieri di Procida non hanno mai smesso di cercarlo e ieri nel tardo pomeriggio lo hanno rintracciato mentre era in barca a prendere il sole nello specchio d'acqua tra Monte di Procida e Procida. È stato accerchiato da una motovedetta dei carabinieri di Ischia e da due della Capitaneria di Porto di Procida e Ischia. Nessuno scampo perché la sua imbarcazione non avrebbe potuto competere con i potenti motori delle motovedette. Così fa una scelta diversa. Si tuffa in mare, abbandona la barca e ... Leggi su agi (Di martedì 12 luglio 2022) AGI - Due bracciate e un pò di riposo. Altre due e ancora riposo. "Non seguitemi che mi faccio annegare". E' un tentativo didisperato quanto bizzarro quello messo in atto da Lucio Esposito, 38 anni, pregiudicato, evaso dagli arresti domiciliari il 2 giugno dal comune di Vico Equense. I carabinieri dinon hanno mai smesso di cercarlo e ieri nel tardo pomeriggio lo hanno rintracciato mentre era in barca a prendere il sole nello specchio d'acqua tradi. È stato accerchiato da una motovedetta dei carabinieri di Ischia e da due della Capitaneria di Porto die Ischia. Nessuno scampo perché la sua imbarcazione non avrebbe potuto competere con i potenti motori delle motovedette. Così fa una scelta diversa. Si tuffa in mare, abbandona la barca e ...

