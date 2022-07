Pippo Franco ricoverato in ospedale: 'È in gravi condizioni' (Di martedì 12 luglio 2022) Paura per Pippo Franco . Il comico tra i simboli del Bagaglino sarebbe infatti ricoverato in gravi condizioni a Roma, al Policlinico Gemelli: secondo quanto riporta Fanpage , Pippo Franco avrebbe ... Leggi su leggo (Di martedì 12 luglio 2022) Paura per. Il comico tra i simboli del Bagaglino sarebbe infattiina Roma, al Policlinico Gemelli: secondo quanto riporta Fanpage ,avrebbe ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Malore per Pippo Franco. L'attore è ricoverato da questa notte al Policlinico Gemelli di Roma, ma ora sta meglio. L… - IlBlogdiAndy : RT @Agenzia_Ansa: Malore per Pippo Franco. L'attore è ricoverato da questa notte al Policlinico Gemelli di Roma, ma ora sta meglio. Le sue… - gigitweet99 : RT @Agenzia_Ansa: Malore per Pippo Franco. L'attore è ricoverato da questa notte al Policlinico Gemelli di Roma, ma ora sta meglio. Le sue… - telodogratis : Malore per Pippo Franco, ma ora sta meglio - telodogratis : Pippo Franco è ricoverato in ospedale dopo un malore -