Napoli | Politano vuole andar via ma gli azzurri vogliono trattenerlo e sparano altissimo

(Di martedì 12 luglio 2022) Calciomercato: glinon vorrebbero privarsi die per questo motivo starebbero sparandoper la cessione Matteolasciare ile lo ha ribadito con fermezza anche al d.s. Giuntoli appena arrivato in ritiro. La società azzurra, però, vorrebbema se le idee dell’esterno non dovessero cambiare i partenopei lo cederanno solo per offerte importanti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ilnon chiederebbe meno di 15-20 milioni. Una cifra che starebbe spaventando le squadre interessate. Su tutte il Valencia che si è defilato puntando su Castillejo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

