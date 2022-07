Minacce al presidente Sticchi Damiani a Lecce: trovate due teste di maiale e un biglietto (Di martedì 12 luglio 2022) Minacce al presidente Sticchi Damiani a Lecce: il dirigente del club calcistico ha ricevuto un biglietto intimidatorio e due teste di maiale mozzate presso la sua abitazione e lo studio legale in cui lavora. Minacce al presidente Sticchi Damiani a Lecce: trovati un biglietto e due teste di maiale Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani è stato oggetto di Minacce e atti intimidatori. Nella mattinata di martedì 12 luglio, al patron del Lecce sono state recapitate due teste di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 12 luglio 2022)al: il dirigente del club calcistico ha ricevuto unintimidatorio e duedimozzate presso la sua abitazione e lo studio legale in cui lavora.al: trovati une duediIldelSaverioè stato oggetto die atti intimidatori. Nella mattinata di martedì 12 luglio, al patron delsono state recapitate duedi ...

