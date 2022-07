Mattanza | la presentazione del podcast sulle stragi del ’92 a Milano mercoledì 13 luglio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 luglio 2022) Uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana. Un’agenda rossa scomparsa. Misteri non ancora svelati e mandanti esterni ancora senza volto. La Strage di Via D’Amelio non è affatto un capitolo chiuso. Ecco perché, in vista del 30° anniversario dell’omicidio di Paolo Borsellino e dei cinque agenti della scorta, abbiamo deciso di parlare di tutto questo presentando il, ideato dal giornalista Giuseppe Pipitone e prodotto da Il Fatto Quotidiano. L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione Wikimafia. Al Tempio del futuro perduto di via Luigi Nono 7/9 (Fermata Cenisio M5), a, dalle ore 19 di13dibattito tra l’autore dele Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it, moderato Laura Incantalupo (Wikimafia). ...