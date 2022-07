Mastella | Ecco perché dopo Draghi c' è Draghi

Leggi su agi

(Di martedì 12 luglio 2022) AGI - "Avevo due zii, Diamante, la sorella di mio padre, e Giovannino. Lei sembrava una quercia, lui era pieno di problemi di salute. Ebbene: zia Diamante è morta quindici anni prima". Per Clementela metafora regala un'evidenza che a volte la politica nasconde. "Le maggioranze ampie e apparentemente solide cadono prima, quelle fragili restano in piedi di più". L'esponente Dc, fondatore di partiti centristi, tessitore di maggioranze e strategie, ora sindaco di Benevento, non ha un finale già scritto per le ultime tensioni che fanno traballare il governo guidato da Mario. Ma la sua abitudine a muoversi nei vicoli stretti della politica gli ispira analisi e consigli. "O trovano in questi due-tre giorni una via d'uscita onorevole per i 5 Stelle oppuresalirà al Colle e ...