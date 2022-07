LIVE World Games 2022 in DIRETTA: ORO di Chiara Rebagliati nel tiro di campagna! Marco Morello di bronzo (Di martedì 12 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PROGRAMMA COMPLETO DEI World Games DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 22.30 HOCKEY IN LINEA – L’Italia accorcia sul 2-4 con la Francia nella finale per il bronzo del torneo maschile. 22.27 BOCCE – La finale per l’oro sarà invece tra Ophelie Armanet (Francia) e appunto Ria Vojkovic (Croazia). 22.24 BOCCE – L’azzurra si giocherà dunque il bronzo con l’argentina Carla Cabrera alle 23.30 italiane (le 16.30 locali). 22.21 BOCCE – Gaia Gamba cede 24-32 alla croata Ria Vojkovic nella semifinale della lyonnaise. 22.18 tiro DI CAMPAGNA – bronzoOOOOOOOOO!!! Marco Morello supera 61-52 il britannico Patrick Huston e conquista il terzo gradino del podio nel ricurvo. 22.15 ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA COMPLETO DEIDI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 22.30 HOCKEY IN LINEA – L’Italia accorcia sul 2-4 con la Francia nella finale per ildel torneo maschile. 22.27 BOCCE – La finale per l’oro sarà invece tra Ophelie Armanet (Francia) e appunto Ria Vojkovic (Croazia). 22.24 BOCCE – L’azzurra si giocherà dunque ilcon l’argentina Carla Cabrera alle 23.30 italiane (le 16.30 locali). 22.21 BOCCE – Gaia Gamba cede 24-32 alla croata Ria Vojkovic nella semifinale della lyonnaise. 22.18DI CAMPAGNA –OOOOOOOOO!!!supera 61-52 il britannico Patrick Huston e conquista il terzo gradino del podio nel ricurvo. 22.15 ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #9luglio gli apprendisti stregoni della #guerra fino alla vittoria sono serviti. Già fragile, #SriLanka precipita n… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Chiara Rebagliati in finale per l’oro nel tiro di campagna sfida alla britannica… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Chiara Rebagliati in finale per l’oro nel tiro con l’arco sfida alla britannica P… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Cecilia Chiesa 15esima Italia in finale nella coppia mista di ginnastica aerobica… - VirginRadioIT : OnAir @VIRGINRINGO con @RevolverShow per due ore di puro rock. Oggi partiamo con il primo disco trasmesso il 12 lug… -