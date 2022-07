Le opere di due artisti aretini in mostra in "Era nostra" - Cronaca - lanazione.it (Di martedì 12 luglio 2022) Bernardini e Marrone Le opere di due artisti aretini arricchiscono gli spazi medievali di Fossato di Vico. Alessandro Marrone e Alessandro Bernardini sono stati scelti per esporre le loro creazioni ... Leggi su lanazione (Di martedì 12 luglio 2022) Bernardini e Marrone Ledi duearricchiscono gli spazi medievali di Fossato di Vico. Alessandro Marrone e Alessandro Bernardini sono stati scelti per esporre le loro creazioni ...

Pubblicità

Nazione_Arezzo : Le opere di due artisti aretini in mostra in “Era nostra” - UfficiStampaEgv : Le opere di due artisti aretini in mostra in “Era nostra” - Bianca34874951 : RT @ilgiornale: Fra le decine di opere di Van Gogh scomparse nel nulla ce n'è una molto speciale - ilgiornale : Fra le decine di opere di Van Gogh scomparse nel nulla ce n'è una molto speciale - cheaterbag : RT wireditalia 'Due imprenditori hanno riportato in vita la famosa piattaforma di condivisione di file, trasformand… -