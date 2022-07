La marijuana non è una droga leggera: può provocare disturbi psichiatrici permanenti (Di martedì 12 luglio 2022) La marijuana non è più quella di una volta, lo segnala l’Istituto Europeo Dipendenze (IEUD), e gli elevati livelli di THC (principio attivo) disponibili nei prodotti a base di estratti e concentrati di cannabis stanno rendendo alcuni adolescenti altamente dipendenti e pericolosamente malati. I prodotti odierni a base di cannabis molto diversi dalle canne di una volta “Sappiamo sicuramente che esiste una relazione dose-dipendente tra THC e psicosi – dice Emanuele Bignamini, Consulente scientifico e Psichiatra dell’Istituto Europeo Dipendenze – e i sintomi psicotici possono includere allucinazioni in particolare di tipo uditivo (voci), difficoltà a distinguere tra fantasia e realtà, alterazioni del comportamento. La percezione che i prodotti che derivano dalla cannabis siano tutti relativamente sicuri è profondamente sbagliata e non tiene conto che l’alto contenuto di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 luglio 2022) Lanon è più quella di una volta, lo segnala l’Istituto Europeo Dipendenze (IEUD), e gli elevati livelli di THC (principio attivo) disponibili nei prodotti a base di estratti e concentrati di cannabis stanno rendendo alcuni adolescenti altamente dipendenti e pericolosamente malati. I prodotti odierni a base di cannabis molto diversi dalle canne di una volta “Sappiamo sicuramente che esiste una relazione dose-dipendente tra THC e psicosi – dice Emanuele Bignamini, Consulente scientifico e Psichiatra dell’Istituto Europeo Dipendenze – e i sintomi psicotici possono includere allucinazioni in particolare di tipo uditivo (voci), difficoltà a distinguere tra fantasia e realtà, alterazioni del comportamento. La percezione che i prodotti che derivano dalla cannabis siano tutti relativamente sicuri è profondamente sbagliata e non tiene conto che l’alto contenuto di ...

