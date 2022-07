Kimpembe | la Juventus potrebbe offrire uno scambio

Pubblicità

sportmediaset : Per Kimpembe si valuta uno scambio, Kean potrebbe tornare a Parigi #Juventus #DeLigt #Zaniolo #Koulibaly - capuanogio : Il #BayernMonaco ha offerto 60 milioni per #DeLigt ma la #Juventus ne chiede 80. Se si chiude, bianconeri a caccia… - AfruneMichele : La Juventus considera Gatti il sostituto di Chiellini, motivo per cui andrà su un solo centrale una volta ceduto… - FraLauricella : RT @FraLauricella: #Calciomercato Elenco aggiornato (dalla A alla Z) dei calciatori che sono ad un passo dalla #Juventus Arnautovic Badiash… - ZonaBianconeri : RT @calciomercatoit: ??#Juventus, da #Koulibaly a #Milenkovic e #Kimpembe: caccia all’erede di #deLigt ???? -

Commenta per primo Laha messo nel mirino non solo Bremer e Koulibaly, ma sta anche allargando gli orizzonti all'estero dove, in casa PSG , piace molto Presnel. Per il club parigino, riporta la Gazzetta ,...Quindi il nome nuovo è quello di. Ma con calma. Agnelli & co. sanno cosa serve allaper tornare grande. Serve Di Maria, per esempio, e anche Pogba. Loro ci sono già. Il resto si ...Non è solo il mercato della Juventus a girare intorno a Matthijs de Ligt ... per Allegri resistono le piste estere Gabriel e Kimpembe e non è da escludere il doppio colpo in difesa visto l’addio anche ...Con Matthijs De Ligt sempre più lontano da Torino alla Juventus avrebbero iniziato a lavorare per cercare di arrivare al ...