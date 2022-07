Incidente in autostrada, 40enne muore investito da un camion (Di martedì 12 luglio 2022) Telgate. Un investimento che si è rivelato fatale quello accaduto lunedì sera lungo l’autostrada A4. Un uomo, di 40 anni, le cui generalità non sono ancora state rese note, è stato investito da un camion sul tratto Ponte Oglio-Grumello Telgate, alle 22 circa, in direzione Venezia-Torino. Due quindi le persone coinvolte nell’Incidente, la vittima e il conducente del mezzo pesante. Immediati i soccorsi: due ambulanze e l’automedica per prestare i primi soccorsi, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Sul posto, per i rilievi del caso, la polizia stradale di Seriate. In prossimità del luogo dell’Incidente, gli agenti della stradale, hanno trovato un’auto parcheggiata in corsia d’emergenza. Al momento non si esclude nessuna ipotesi: non è ancora chiaro se l’uomo si fosse fermato con la sua ... Leggi su bergamonews (Di martedì 12 luglio 2022) Telgate. Un investimento che si è rivelato fatale quello accaduto lunedì sera lungo l’A4. Un uomo, di 40 anni, le cui generalità non sono ancora state rese note, è statoda unsul tratto Ponte Oglio-Grumello Telgate, alle 22 circa, in direzione Venezia-Torino. Due quindi le persone coinvolte nell’, la vittima e il conducente del mezzo pesante. Immediati i soccorsi: due ambulanze e l’automedica per prestare i primi soccorsi, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Sul posto, per i rilievi del caso, la polizia stradale di Seriate. In prossimità del luogo dell’, gli agenti della stradale, hanno trovato un’auto parcheggiata in corsia d’emergenza. Al momento non si esclude nessuna ipotesi: non è ancora chiaro se l’uomo si fosse fermato con la sua ...

