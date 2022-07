Il bonus (reale e lessicale) di Brunello Cucinelli (Di martedì 12 luglio 2022) Grazie ai risultati del primo semestre 2022 compensa l’inflazione agli operai. Ma il capolavoro sono i suoi comunicati: li scrive da solo. E sprizzano semplice entusiasmo. Esiste l’universo dei comunicati finanziari noiosi, tutti bullet point, locuzioni fatte, Ebitda al terzo punto, dichiarazione dell’amministratore delegato anzi “il ceo” che fa più figo al quarto, seguita dalla descrizione dell’azienda, concisa e su modello Wikipedia, riprodotta in corsivo. Una formula talmente standard che chiunque si occupi di economia e finanza potrebbe ripeterla a memoria, sapendo già dove far correre l’occhio per identificare fatturato, profitti, considerazioni generali, quindi fare copia-incolla per la “breve” della pagina di economia e poi passare ad altro. Esiste questo mondo in ciclostile, più o meno da due generazioni. E poi esistono i comunicati di Brunello ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 12 luglio 2022) Grazie ai risultati del primo semestre 2022 compensa l’inflazione agli operai. Ma il capolavoro sono i suoi comunicati: li scrive da solo. E sprizzano semplice entusiasmo. Esiste l’universo dei comunicati finanziari noiosi, tutti bullet point, locuzioni fatte, Ebitda al terzo punto, dichiarazione dell’amministratore delegato anzi “il ceo” che fa più figo al quarto, seguita dalla descrizione dell’azienda, concisa e su modello Wikipedia, riprodotta in corsivo. Una formula talmente standard che chiunque si occupi di economia e finanza potrebbe ripeterla a memoria, sapendo già dove far correre l’occhio per identificare fatturato, profitti, considerazioni generali, quindi fare copia-incolla per la “breve” della pagina di economia e poi passare ad altro. Esiste questo mondo in ciclostile, più o meno da due generazioni. E poi esistono i comunicati di...

