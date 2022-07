Guerra in Ucraina: bombardamento a Chasiv Yar, 33 le vittime (Di martedì 12 luglio 2022) Il bilancio delle vittime del bombardamento di Chasiv Yar, nel Donbass continua notevolmente a salire. Sono arrivate a 33 e tra i deceduti c’è anche un bambino di 9 anni. I soccorritori in Ucraina, nella speranza di trovare qualche sopravvissuto, hanno continuato a lavorare tra le macerie ma ormai è tutto inutile. Kyrylenko è il governatore della regione di Donetsk. La città Chasiv Yar fa parte di questa regione, Kyrylenko ha riferito che la città di circa 12mila abitanti è stata colpita da razzi Uragan, lanciati da sistemi trasportati da camion. Inizialmente i soccorritori sono riusciti a parlare con almeno tre persone intrappolate sotto le macerie per riuscire a trovare un modo per portarle in salvo. Questa città insieme al Luhansk compongo la regione di Donetsk, il Donbass. Quest’ultimo è uno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 luglio 2022) Il bilancio delledeldiYar, nel Donbass continua notevolmente a salire. Sono arrivate a 33 e tra i deceduti c’è anche un bambino di 9 anni. I soccorritori in, nella speranza di trovare qualche sopravvissuto, hanno continuato a lavorare tra le macerie ma ormai è tutto inutile. Kyrylenko è il governatore della regione di Donetsk. La cittàYar fa parte di questa regione, Kyrylenko ha riferito che la città di circa 12mila abitanti è stata colpita da razzi Uragan, lanciati da sistemi trasportati da camion. Inizialmente i soccorritori sono riusciti a parlare con almeno tre persone intrappolate sotto le macerie per riuscire a trovare un modo per portarle in salvo. Questa città insieme al Luhansk compongo la regione di Donetsk, il Donbass. Quest’ultimo è uno ...

