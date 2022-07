Gli altri reali che hanno fatto il tifo a Wimbledon 2022 (Di martedì 12 luglio 2022) Alla finale del torneo tutti gli occhi dei royal addicted erano puntati su William, Kate Middleton e George. Ma sugli spalti c'erano anche altri reali: Lady Gabriella Windsor col marito Thomas Kingston e Lord Frederick con la moglie Sophie Winkleman. Alla semifinale, invece, s'è vista Beatrice di York con Edoardo Mapelli Mozzi Leggi su vanityfair (Di martedì 12 luglio 2022) Alla finale del torneo tutti gli occhi dei royal addicted erano puntati su William, Kate Middleton e George. Ma sugli spalti c'erano anche: Lady Gabriella Windsor col marito Thomas Kingston e Lord Frederick con la moglie Sophie Winkleman. Alla semifinale, invece, s'è vista Beatrice di York con Edoardo Mapelli Mozzi

Pubblicità

enpaonlus : Per quanto tempo ancora vederemo i cavalli trascinare sotto il sole carrozze piene di turisti inconsapevoli?Quante… - RaiCultura : È morto, a 93 anni, Angelo Guglielmi storico direttore di Rai3. Dal 1987 al 1994 lanciò programmi cult come Un gior… - CarloCalenda : È il desiderio di illimitata libertà individuale che sfocia nell’idea che esistano solo i tuoi diritti e nessun dov… - qsqcm111 : se devi sminuire gli altri per apparire migliore, non sei migliore amo - chemaleceseremo : spiace per gli altri ma il santino più meritato di tutti è quello degli avvocati ?????? #jeru -