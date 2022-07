Gb, sono 8 i pretendenti alla successione di Johnson. Domani ulteriore scrematura (Di martedì 12 luglio 2022) sono 8 i pretendenti alla successione di Boris Johnson come leader Tory e futuro premier britannico. Lo ha annunciato la Bbc dopo che il Comitato 1922, l’organismo elettivo dei Tory, ha accettato in base alle nuove regole fissate ieri solo le candidature sostenute dalla firma di almeno 20 colleghi deputati di maggioranza. Secondo i media inglesi, il maggior numero di firme è quello raccolto finora dall’ex cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak. Seguono Penny Mordaunt, prima donna a ricoprire la carica di ministro della Difesa nel governo britannico, e Liz Truss, ministro degli esteri del governo di Johnson. L’ultimo a ritirarsi, invece, è stato Sajid Javid, ministro della Sanità. “Servire nel governo è un vero privilegio. sono passati solo sette ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022)8 idi Boriscome leader Tory e futuro premier britannico. Lo ha annunciato la Bbc dopo che il Comitato 1922, l’organismo elettivo dei Tory, ha accettato in base alle nuove regole fissate ieri solo le candidature sostenute dfirma di almeno 20 colleghi deputati di maggioranza. Secondo i media inglesi, il maggior numero di firme è quello raccolto finora dall’ex cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak. Seguono Penny Mordaunt, prima donna a ricoprire la carica di ministro della Difesa nel governo britannico, e Liz Truss, ministro degli esteri del governo di. L’ultimo a ritirarsi, invece, è stato Sajid Javid, ministro della Sanità. “Servire nel governo è un vero privilegio.passati solo sette ...

