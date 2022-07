Fratelli Bianchi, che scandalo dover pagare noi l’omicidio di Willy (Di martedì 12 luglio 2022) In Italia, anche quando la giustizia riesce a fare il suo corso, ci deve essere sempre sotto qualcosa. Un escamotage, un sotterfugio, un errore di sistema che finisce per beffare le vittime. E così è o sarà per la famiglia del povero Willy Monteiro, il ragazzo di Colleferro ucciso barbaramente nel settembre del 2020 dalla pazzia omicida degli ormai noti Fratelli Bianchi e compagnia. Perché? Perché quei poveri genitori e quella povera sorella non vedranno mai il denaro che, secondo la sentenza di primo grado, spetterebbe loro come risarcimento. Colpo fatale e “senso dell’onore” Ma facciamo un passo indietro. La prima fase del processo per la morte di Willy ha stabilito la condanna all’ergastolo per Marco e Gabriele Bianchi, 23 anni di reclusione per Francesco Belleggia e 21 per Mario Pincarelli. Dopo ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 12 luglio 2022) In Italia, anche quando la giustizia riesce a fare il suo corso, ci deve essere sempre sotto qualcosa. Un escamotage, un sotterfugio, un errore di sistema che finisce per beffare le vittime. E così è o sarà per la famiglia del poveroMonteiro, il ragazzo di Colleferro ucciso barbaramente nel settembre del 2020 dalla pazzia omicida degli ormai notie compagnia. Perché? Perché quei poveri genitori e quella povera sorella non vedranno mai il denaro che, secondo la sentenza di primo grado, spetterebbe loro come risarcimento. Colpo fatale e “senso dell’onore” Ma facciamo un passo indietro. La prima fase del processo per la morte diha stabilito la condanna all’ergastolo per Marco e Gabriele, 23 anni di reclusione per Francesco Belleggia e 21 per Mario Pincarelli. Dopo ...

