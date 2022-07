Dalla Polonia | minacce di morte per Lewandowski dai tifosi del Bayern

(Di martedì 12 luglio 2022) Secondo quanto riportato dal portale polacco, Sportowe Fakty, ci sarebbero state delledinei confronti di Robert. Idelinfatti sarebbero infuriati per la decisione del polacco di lasciare il club tedesco, per provare una nuova esperienza all’estero. Certamente poi nessuna minaccia è mai bella, qualunque sia il motivo. SportFace.

Dalla Polonia, tifosi del Bayern Monaco infuriati: minacce di morte a Lewandowski