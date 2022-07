Covid | l’esortazione dell’Oms ai governi | “Reintrodurre le restrizioni Gestione non efficace | il virus sta circolando liberamente”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 luglio 2022) Un’esortazione ad agire perché il“sta” e i Paesi “non stanno gestendomente il carico di malattia”. Idovrebbero quindi rivedere e adattare regolarmente i loro piani di risposta in base all’epidemiologia attuale e anche alla possibilità che appaiano nuove varianti”. In altre parole: “Implementare le misure collaudate come l’uso della mascherina, il miglioramento della ventilazione e dei test”. Così il direttore generale, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha rilanciato l’allarme su-19, tornato a spaventare per l’elevata circolazione. “Le nuove ondate dimostrano ancora una volta che non è affatto finito”, ha detto il dg dell’Organizzazione mondiale della sanità. “C’è una grande disconnessione nella percezione del ...