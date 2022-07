Battiti Live 2022 stasera su Italia 1: la scaletta della seconda puntata (Di martedì 12 luglio 2022) stasera su Italia 1 alle 21:20 torna Battiti Live 2022, la storica kermesse estiva condotta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci: ecco i cantanti della prima serata. stasera su Italia1 alle 21:20 nuovo appuntamento con Battiti Live 2022, lo storico programma musicale condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, che torna dopo il successo della scorsa settimana. Ecco la scaletta della seconda puntata: Sangiovanni Mecna & Coco Alessandra Amoroso Pinguini Tattici Nucleari Rhove Achille Lauro Baby K Alex Fred De Palma Coez Federico Rossi Vegas Jones Nika Paris Room 9 Francesco Renga Hal Quarter Boro Boro Gabry ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 luglio 2022)su1 alle 21:20 torna, la storica kermesse estiva condotta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci: ecco i cantantiprima serata.su1 alle 21:20 nuovo appuntamento con, lo storico programma musicale condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, che torna dopo il successoscorsa settimana. Ecco la: Sangiovanni Mecna & Coco Alessandra Amoroso Pinguini Tattici Nucleari Rhove Achille Lauro Baby K Alex Fred De Palma Coez Federico Rossi Vegas Jones Nika Paris Room 9 Francesco Renga Hal Quarter Boro Boro Gabry ...

