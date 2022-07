Ballando con le stelle | Nino D’Angelo sarà nel cast? L’indiscrezione

Leggi su novella2000

(Di martedì 12 luglio 2022)con le? La nuova edizione dicon ledovrebbe avere inizio intorno alle prime settimane di ottobre, se tutto andrà per il verso giusto. Al momento non abbiamo molte informazioni in merito aldi concorrenti. Sappiamo soltanto che l’unica che prenderà parte allo show con sicurezzaL'articolo proviene da Novella 2000.